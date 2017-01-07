СМИ подсчитали количество сброшенных на другие страны бомб США

Вашингтон, 7 января. В 2016 году США бомбили другие страны на много чаще, чем в 2015-м. Об этом со ссылкой на отчет Совета по международным отношениям США сообщает издание McClatchyDC.

По данным СМИ в 2016 году США сбросили на другие страны 26 тысяч 171 бомбу, тогда как годом ранее на территории сторонних государств было сброшено лишь немногим более 23 тысяч американских бомб. Львиная доля бомбардировок США пришлась на Ирак и Сирию. На обе страны в общей сложности было сброшено 24 тысячи бомб. Кроме того, 1337 бомб США сбросили на Афганистан и почти 500 бомб на Ливию.

«Досталось» от Соединенных Штатов и другим странам. По данным издания, бомбардировкам со стороны США подвергались также Йемен, Сомали и Пакистан.

Выберите главное событие 2016 года!