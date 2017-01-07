Стало известно, как стрелок из Флориды пронес оружие в аэропорт
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Вашингтон, 7 января. Преступник, открывший огонь по людям в аэропорту Форт-Лодердей штата Флорида, прилетел из Канады и вез оружие в багажнике. Об этом написал член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка на своей странице в социальной сети Facebook.
Ламарк указал, что стрелок изъял оружие из своего багажа, а затем отошел в уборную, где зарядил пистолет.
Выйдя из туалета, злоумышленник открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли пять человек.
Ранее стало известно имя человека, стрелявшего по людям в аэропорту штата Флорида.