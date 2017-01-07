Ученые объяснили, откуда берется герпес и как его лечить

Берлин, 7 января. Немецким ученым удалось установить истинную причину появления герпеса.

По словам специалистов, большинство людей страдают от герпеса первого типа, который проявляется в детстве. В его появлении стоит винить реакцию иммунитета.

Появившись впервые, он не доставляет сильного дискомфорта, но окончательно не исчезает: он наносит удар по слизистым и мигрировать по всему кожному покрову.

С возрастом герпес начинает проявляться в стрессовых ситуациях, а также из-за гормональных всплесков. Медики признают, что полностью победить герпес не получится, однако своевременные меры помогут уменьшить симптомы. Они советуют не пренебрегать мазями и медикаментами, но не прибегать к выжиганию.