Путин пообещал, что 2017 году будет лучше 2016-го

Великий Новгород, 7 января. После рождественского богослужения в Свято-Юрьевском монастыре, президент России Владимир Путин пообщался с новгородскими рыбаками и дал прогноз на 2017 год.

После праздничного богослужения в одном из древнейших храмов России глава государства за чашкой чая побеседовал с рыбаками, которых случайно встретил на озере Ильмень в сентябре минувшего года. Владимир Путин поинтересовался, какие перемены случились у рыбаков после их встречи. На что собеседники ответили, что часть проблемных вопросов, обсуждавшихся несколько месяцев назад, после обсуждения с главой государства были решены за несколько дней.

Также, в ходе разговора Владимир Путин выразил надежду, что новый, 2017 год будет лучше минувшего года.

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — сказал глава России.

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