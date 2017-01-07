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Разведка США: Путин помешал Клинтон стать президентом
Политика

Разведка США: Путин помешал Клинтон стать президентом

Сегодня 1:43
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Разведка США: Путин помешал Клинтон стать президентом

Вашингтон, 7 января. Разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин оказал решающее влияние на выборы президента Соединенных Штатов Америки, и помешал Хиллари Клинтон одержать победу. Об этом говорится в докладе разведывательной службы.

В докладе утверждается, якобы для противостояния кандидату от демократов Путин организовал особую программу, оказавшую на избирательный процесс соответствующее влияние.

Американская разведка также обвиняет Путина в содействии Дональду Трампу посредством дискредитации его соперницы Хиллари Клинтон, - пишет Газета.ru. 

Накануне Дональд Трамп отверг предположения о влиянии "хакерских атак" на результаты выборов в США.

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Сергей Свазовский
#владимир путин #хиллари клинтон #дональд трамп
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