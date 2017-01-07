Разведка США: Путин помешал Клинтон стать президентом

Вашингтон, 7 января. Разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин оказал решающее влияние на выборы президента Соединенных Штатов Америки, и помешал Хиллари Клинтон одержать победу. Об этом говорится в докладе разведывательной службы.

В докладе утверждается, якобы для противостояния кандидату от демократов Путин организовал особую программу, оказавшую на избирательный процесс соответствующее влияние.

Американская разведка также обвиняет Путина в содействии Дональду Трампу посредством дискредитации его соперницы Хиллари Клинтон, - пишет Газета.ru.

Накануне Дональд Трамп отверг предположения о влиянии "хакерских атак" на результаты выборов в США.

Выберите главное событие 2016 года!