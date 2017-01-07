Путин встречает Рождество в Великом Новгороде

Великий Новгород, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
Глава российского государства находится недалеко от рыбаков, с которыми познакомился во время одного из своих визитов в регион.
Тогда встреча Путина с рыбаками прошла у озера Ильмень, — сообщает Газета.ru.
Накануне ночное рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя под началом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Выберите главное событие 2016 года!
Сергей Свазовский