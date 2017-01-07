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Общество

Путин встречает Рождество в Великом Новгороде

7 Января 2017 01:14
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Путин встречает Рождество в Великом Новгороде

Великий Новгород, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.

Глава российского государства находится недалеко от рыбаков, с которыми познакомился во время одного из своих визитов в регион.

Тогда встреча Путина с рыбаками прошла у озера Ильмень, — сообщает Газета.ru.

Накануне ночное рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя под началом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Сергей Свазовский

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