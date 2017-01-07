Видео стрельбы в аэропорту Флориды появилось в Интернете

Вашингтон, 7 января. В сети Интернет появилось видео, на котором преступник стреляет по людям в аэропорту курортного города Форт-Лодердейл в штате Флорида.

Согласно имеющимся данным, в результате происшествия погибли 5 человек, а еще 8 получили ранения различных степеней тяжести.

Мотивы стрелка достоверно пока неизвестны. Следствие не исключает версии террористического акта, а также психического расстройства у нападавшего.

Ранее стало известно имя стрелка, открывшего огонь по людям в штате Флорида.

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