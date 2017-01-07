Названо имя стрелка из аэропорта во Флориде

Вашингтон, 7 января. Мужчину, убившего пятерых человек в аэропорту курортного города Форт-Лодердейл штата Флорида, зовут Эстебан Сантьяго. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сенатора Билла Нельсона.

Уточняется, что преступник является латиноамериканцем в возрасте примерно 35 лет. Нельсон также заявил, что при стрелке обнаружены военные документы, однако их подлинность пока не установлена.

Относительно мотивов злоумышленника у следствия две версии: психическое расстройство и терроризм, — передают «Известия».

Накануне сообщалось о стрельбе в американском штате Флорида.

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