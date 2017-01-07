Немецких политиков возмутила переброска американских танков в ФРГ

Берлин, 7 января. Немецкие политики высказали недовольство прибытием в страну танков из Соединенных Штатов Америки.

Ранее НАТО приняла решение разместить в Восточной Европе свои батальоны, после чего в немецкий порт Бремерхафен прибыли американские танки. По словам главы правительства земли Бранденбург Дитмара Воидке, ФРГ следует не забывать о необходимости диалога с российскими властями.

«Нам не станет легче, если танки будут разъезжать туда-сюда по обе стороны границы», — заявил немецкий политик в интервью местным СМИ.

Схожее мнение высказал и вице-президент «Левых» Тобиас Пфлюгер, который подчеркнул опасность появления танков для отношений между Берлином и Москвой. Танки, которые сейчас находятся в немецком порту, далее отправятся в Польшу.