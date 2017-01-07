Ночное рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Москва, 7 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл ночное Рождественское богослужение, которое проходит в стенах кафедрального собора храма Христа Спасителя.

На службе присутствует несколько тысяч верующих. Среди собравшихся замечены депутаты обеих палат российского парламента и другие политические деятели.

В этот же день Рождество отмечают Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, — сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о праздновании православного Рождества в сирийской провинции Хомс.

Выберите главное событие 2016 года!