ООН не пригласили на переговоры по Сирии в Астане

ООН, 7 января. К настоящему моменту ООН не получила приглашение на предстоящие переговоры в Астане по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что дискуссия по этому вопросу продолжается. Он отметил, что ООН не является участником переговоров, однако приветствует их проведение.

Представитель генсека считает, что переговоры в Астане не следует рассматривать как некий конкурирующий формат. По мнению Дюжаррика, дискуссия в столице Казахстана является подготовкой к переговорам по Сирии в женевском формате под эгидой ООН, - сообщает Газета.ru.

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