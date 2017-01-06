FAN-TV Лента новостей
Трамп: Кибератаки никак не повлияли на исход выборов президента США
Весь мир

Трамп: Кибератаки никак не повлияли на исход выборов президента США

Вчера 23:54
64

Трамп: Кибератаки никак не повлияли на исход выборов президента США

Вашингтон, 6 января. Дональд Трамп, избранный на пост президента США, заявил, что кибератаки не повлияли на результаты волеизъявления американцев на президентских выборах. Об этом он заявил в ходе встрече с представителями разведывательных служб.

Республиканец считает, что попытки повлиять на избирательный процесс имели место со стороны России, Китая, других государств, «сторонних групп и личностей».

Победитель президентских выборов подчеркнул, что в устройства для подсчета голосов вмешательства не было.

Трамп также распорядился на протяжении трех месяцев представить план защиты США от хакерских атак.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Сергей Свазовский
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Байден посоветовал Трампу повзрослеть, сын Усамы бен Ладана признан террористом

Вчера 23:28
111

Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе

Вчера 22:30
317

Сирия новости 6 января 2017 19.30: дрон США обстрелял жилой район в Идлибе, курды оттеснили ИГИЛ в Ракке

Вчера 19:30
515

Главные новости 6 января

Вчера 19:05
585

Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада

Вчера 18:26
1441
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Видео стрельбы в аэропорту Флориды появилось в Интернете

0:56

Названо имя стрелка из аэропорта во Флориде

0:43

Немецких политиков возмутила переброска американских танков в ФРГ

0:39

Ночное рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

0:25

ООН не пригласили на переговоры по Сирии в Астане

0:09

Трамп: Кибератаки никак не повлияли на исход выборов президента США

23:54

Ученые выяснили истинную причину вымирания динозавров

23:35

Новости США: Байден посоветовал Трампу повзрослеть, сын Усамы бен Ладана признан террористом

23:28

Сирия: боевики напали на поселения в Хаме, Дамаске, Алеппо и Латакии

23:22

Астронавты МКС завершили шестичасовой выход в открытый космос

23:18

Антибиотики убивают клетки головного мозга — ученые

23:04

Эрнест отрицает, что утечка данных по хакерским атакам исходила из Белого дома

22:48
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Видео стрельбы в аэропорту Флориды появилось в Интернете
Читать
Закрыть