Трамп: Кибератаки никак не повлияли на исход выборов президента США

Вашингтон, 6 января. Дональд Трамп, избранный на пост президента США, заявил, что кибератаки не повлияли на результаты волеизъявления американцев на президентских выборах. Об этом он заявил в ходе встрече с представителями разведывательных служб.

Республиканец считает, что попытки повлиять на избирательный процесс имели место со стороны России, Китая, других государств, «сторонних групп и личностей».

Победитель президентских выборов подчеркнул, что в устройства для подсчета голосов вмешательства не было.

Трамп также распорядился на протяжении трех месяцев представить план защиты США от хакерских атак.

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