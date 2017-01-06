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Астронавты МКС завершили шестичасовой выход в открытый космос
Весь мир

Астронавты МКС завершили шестичасовой выход в открытый космос

Вчера 23:18
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Астронавты МКС завершили шестичасовой выход в открытый космос

Нью-Йорк, 6 января. Члены экипажа Международной космической станции (МКС), астронавты из США Роберт Шэйн Кимбро и Пегги Уитсон закончили запланированные работы в открытом космосе, после чего вернулись на МКС. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что первый в нынешнем календарном году выход астронавтов в открытый космос продлился немногим более шести часов. За это время ими были установлены три новые литиево-ионные аккумуляторные батареи.

С поставленной задачей астронавты справились на час раньше времени, так что им удалось выполнить дополнительное задание.

Неделей позже должен состояться новый выход американцев в открытый космос.

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Сергей Свазовский
#шэйн кимбро #пегги уитсон
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