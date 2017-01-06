Сирия: боевики напали на поселения в Хаме, Дамаске, Алеппо и Латакии

Дамаск (Сирия), 6 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии за прошедшие сутки зафиксировал 15 нарушений режима прекращения боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, боевики нанесли удары по Хаме (6), Дамаску (6), Алеппо (2) и Латакии (1).

Турецкие военные также зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Идлибе и провинция Даръа. В российском оборонном ведомстве также напомнили, что в 30 декабря прошлого года на территории Сирии введен режим тишины.

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