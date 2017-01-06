Новости США: Байден посоветовал Трампу повзрослеть, сын Усамы бен Ладана признан террористом

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Новости США, 6 января. Сына Усамы бен Ладена внесли в черный список террористов. Байден посоветовал Трампу повзрослеть. Мексика заплатит за строительство стены на границе с США.

Сына Усамы бен Ладена попал в перечень террористов

Американский Госдеп внес одного из сыновей основателя и бывшего лидера террористической группировки «Аль-Каиды», запрещенной в РФ, Усамы бен Ладена — Хамзу в список террористов, которые разыскиваются сотрудниками правоохранительных органов, передает CNN.

В списке, который составляет Госдепартамент США, Хамза бен Ладен назван «особо опасным международным террористом». В перечень также попал один из лидеров «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Ибрагим аль Банна.

Американские спецслужбы утверждают, что Хамза бен Ладен стал активным пропагандистом «Аль-Каиды» после смерти своего отца, убитого в Пакистане ходе операции спецслужб США в мае 2011 года. Во время обыска в доме бен Ладена были найдены письма, в которых Хамза просит главу «Аль-Каиды» обучить его и сделать своим наследником. По данным спецслужб США, Усама бен Ладен планировал передать сыну управление «Аль-Каидой»*, хотя на момент написания письма (2009 год) они не виделись более восьми лет.

Однако в итоге после смерти бен Ладена главой группировки стал египтянин Айман Завахири. При этом Хамза бен Ладен время от времени выпускал видеообращения к своим сторонникам, в которых грозил США новыми нападениями.

«Повзрослейте, Дональд»

Вице-президент США Джо Байден посоветовал избранному президенту страны Дональду Трампу, инаугурация которого пройдет 20 января, изменить модель своего поведения и призвал республиканца «повзрослеть».

«Повзрослейте, Дональд, повзрослейте. Время стать взрослым. Вы президент, покажите нам, на что вы способны», — посоветовал 70-летнему Трампу 74-летний Байден, комментируя пристрастия Трампа к использованию социальной сети Twitter.

Он также признал, что его больше тревожат те коррективы, которые будущая администрация США во главе с Трампом внесет во внешнюю, а не во внутреннюю политику Вашингтона.

В свою очередь президент США Барак Обама, которого через две недели меняет Трамп, выразил надежду на то, что нынешняя напряженность между американской разведкой и новой властью в Вашингтоне вскоре спадет. Трамп неоднократно ставил в последние дни под сомнение выводы спецслужб США о причастности Москвы к предполагаемым кибератакам на американские политические институты в ходе последних президентских выборов в стране.

Трамп хочет заставить Мексику заплатить

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики в конечном счете все же заплатят за строительство стены на границе двух стран.

«Нечестные СМИ не сообщают, что все деньги, потраченные на Великую Стену (ради скорости строительства), будут возвращены Мексикой позднее!» — сообщил республиканец на своей странице в Twitter.

При этом избранный глава Белого дома не уточнил, как он собирается принудить Мехико платить за постройку стены. В конце прошлого лета президент Мексики Энрике Пенья Ньето отмечал, что количество нелегальных иммигрантов из Мексики в США значительно сократилось с тех пор, как достигло своего пика 10 лет назад.

Однако, по оценкам социологов, за последние несколько лет из Соединенных Штатов выехало больше мексиканских граждан, чем приехало.

Ранее ряд СМИ сообщил, что новый глава США Дональд Трамп не будет требовать от Мексики финансовых средств для того, чтобы построить стену между государствами. Кандидат от республиканской партии Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении возвести стену на границе США и Мексики, а также жестко препятствовать проникновению в США нелегальных мигрантов.

* Организация запрещена на территории РФ.