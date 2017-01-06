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Вашингтон, 6 января. Антибиотики крайне пагубно влияют на человеческий организм, в особенности на клетки головного мозга. Таковы выводы исследований, предпринятых учеными.

Врачи предостерегают людей от использования антибиотиков при самолечении. Дело в том, что столь мощные лекарственные средства могут не только не способствовать выздоровлению, но и наносить большой вред.

В частности, антибиотики наносят тяжелый удар по клеткам головного мозга. Сильно страдают также центральная нервная система и пищеварительная система, — отмечают медики.

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