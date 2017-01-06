Эрнест отрицает, что утечка данных по хакерским атакам исходила из Белого дома

Вашингтон, 6 января. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что утечка данных, содержавшихся в секретном докладе по хакерским атакам, не исходила из Белого дома.

Заявление Эрнеста стало реакцией на слова Трампа, возмутившегося тем, что данные секретного доклада стали достоянием СМИ ранее, чем о них узнал сам Трамп.

Эрнест посоветовал обратиться в разведывательное сообщество за деталями инцидента.

Ранее Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения в адрес РФ о «хакерских атаках».

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