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Эрнест отрицает, что утечка данных по хакерским атакам исходила из Белого дома
Политика

Эрнест отрицает, что утечка данных по хакерским атакам исходила из Белого дома

Сегодня 22:48
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Эрнест отрицает, что утечка данных по хакерским атакам исходила из Белого дома

Вашингтон, 6 января. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что утечка данных, содержавшихся в секретном докладе по хакерским атакам, не исходила из Белого дома.

Заявление Эрнеста стало реакцией на слова Трампа, возмутившегося тем, что данные секретного доклада стали достоянием СМИ ранее, чем о них узнал сам Трамп.

Эрнест посоветовал обратиться в разведывательное сообщество за деталями инцидента.

Ранее Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения в адрес РФ о «хакерских атаках».

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Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе
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