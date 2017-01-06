Член Конгресса США пытался помешать утверждению итогов выборов президента

Вашингтон, 6 января. Член Палаты представителей конгресса США от штата Массачусетс Джеймс Макговерн на совместном заседании обеих палат парламента пытался помешать утверждению результатов выборов президента США. Об этом сообщает ТАСС.

Свою позицию представитель демократической партии мотивировал «хакерскими атаками», которые Россия якобы предприняла в ходе президентских выборов.

Однако вице-президент США Джозеф Байден отклонил заявленный протест, заметив, что он не был подан в установленном порядке.

На протяжении совместного заседания палат парламента было предпринято еще несколько схожих попыток, но все они завершились провалом.

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