Американские СМИ получают большие деньги за лживые статьи о «российской угрозе»

Вашингтон, 6 января. Американское издание The Washington Post получает большие доходы за публикацию громких, но недостоверных статей о «российской угрозе». Об этом сообщает The Intercept.

Журналист Гленн Гринвальд отмечает, что опровержения ложных сведений не доходят до читательской аудитории.

В качестве примера недостоверных публикаций The Intercept приводит две недавние статьи The Washington Post о «российской угрозе».

В одной из них утверждалось, якобы Россия распространяет «фейковые» новости. В другой Москве вменялись хакерские атаки на электросистемы Соединенных Штатов.

Гринвальд отметил, что оба материала были очевидно неправдивы, о чем писали в том числе американские СМИ.

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