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Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Флориды, есть погибшие
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Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Флориды, есть погибшие

Вчера 21:43
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Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Флориды, есть погибшие

Вашингтон, 6 января. В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл штата Флорида неизвестный открыл огонь. В результате погибли, как минимум пять человек, однако точное количество пострадавших неизвестно. Об инциденте сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер со ссылкой на полицию.

По его словам, люди, присутствующие на месте трагедии, сохраняют спокойствие. Полицейские запретили кому-либо покидать место преступления.

Ранее очевидец стрельбы из автомата в столице России рассказал подробности инцидента.

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