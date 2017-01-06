Ученые назвали положительные качества матерщинников

Москва, 6 января. Группа ученых доказала честность людей, которые чаще остальных ругаются матом. Такое открытие сделали специалисты из Стэнфорда, Кембриджского, Маастрихтского университетов и Гонконгского университета науки и техник.

В результате ряда исследований выяснилось, что те, кто часто использует в своей речи мат, гораздо реже врут.

Исследование состояло из двух частей. Сначала специалисты провели интервью с 276 людьми, оценив количество мата в их речи и их честность. Затем ученые проанализировали страницы 75 тысяч пользователей Facebook и пришли к выводу, что если человек употребляет бранные слова для выражения эмоций, то он откровенен с другими, сообщает The Daily Mail.

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