Сирия, 6 января. Самолеты доставили несколько тонн гуманитарной помощи из Казахстана и России в провинции Тартус, Алеппо и Латакия. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористами ИГ* вблизи Хомса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль высоту Дахират аль-Нахиля, выходящую на Кафр аль-Ауамид. На данный момент идут бои в районе Вади-Барада. Кроме того, правительственные войска освободили все ключевые пункты в окрестностях деревни Бассима.

Провинция Тартус

Самолеты доставили 500 тонн гуманитарной помощи из Казахстана в провинцию Тартус. Так, нуждающиеся жители получат необходимые продукты питания, воду и медикаменты.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков-оппозиционеров, расположенным вблизи деревни Таль Даман. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

На востоке провинции Алеппо идут столкновения между террористами ИГ и сирийской армией. В результате боев были уничтожены 45 исламистов.

Российские военные передали 1.3 тонны гуманитарного груза для жителей Алеппо и Латкии.

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористами ИГ, расположенным вблизи деревни Шарифа. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется. Также продолжаются столкновения между боевиками ИГ и сирийской армией в предместье Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористическая организация «Исламское государство» заявила об уничтожении двух сирийских самолетах возле военного аэропорта. Информация проверяется.

ВВС Сирии нанесла серию авиаударов по ключевым пунктам боевиков, расположенным в окрестностях горы Тарда. Также сирийские бомбардировщики провели атаку по укреплениям в районе Панорамы.

Провинция Даръа

Артиллерийские подразделения правительственных войск обстреляли позиции боевиков Свободной сирийской армии (ССА), расположенным в окрестностях города Ядуд. В результате атаки были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация нанесла серию авиаударов по опорным пунктам радикалов ССА, укрепившимся вблизи населенного пункта Аль-Тамана. В результате воздушной операции были ликвидирован несколько исламистов.

Провинция Ракка

Террористы ИГ начали массовой арест всех людей, кто ранее имел отношение к так называемой «умеренной оппозиции».

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по укреплениям исламистов, расположенным около деревень Джуб Риян и аль-Джабария. Данные о результатах воздушной операции пока уточняются.

Ирак

Антитеррористические силы и федеральная полиция установили контроль над больницей Ас-Салям. В результате боев были нейтрализованы около десятка экстремистов.