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Тысячи паломников собрались в Вифлееме в сочельник
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Тысячи паломников собрались в Вифлееме в сочельник

Сегодня 21:28
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Тысячи паломников собрались в Вифлееме в сочельник

Тель-Авив, 6 января. Тысячи православных паломников собрались в Вифлееме, считающимся местом рождения Иисуса Христа, для празднования Рождества, которое по Юлианскому календарю отмечается 7 января.

Верующие начали собираться на Ясельной площади еще с утра. Праздничный молебен в главном Рождественском храме Святой земли совершает Патриарх Иерусалима Феофил III. Кортеж патриарха, прибывший из Иерусалима, в пятницу встречали оркестрами местных скаутов, передает ТАСС.

Напомним, в Москве главные мероприятия в ночь накануне Рождества пройдут в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре и Богоявленском соборе.

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Катерина Михайлиди
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