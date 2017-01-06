FAN-TV Лента новостей
Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках на США «охотой на ведьм»
Политика

Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках на США «охотой на ведьм»

Сегодня 21:18
107

Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках на США «охотой на ведьм»

Вашингтон, 6 января. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения Российской Федерации в кибератаках на США. Об этом сообщает New York Times.

Трамп заметил, что сравнительно недавно КНР взломала 20 миллионов имен государственных служащих в Соединенных Штатах. Однако этот инцидент не привлек какого-либо внимания.

Постоянные обвинения России в кибератаках – не что иное, как политическая охота не ведьм, — полагает республиканец. Трамп добавил, что хакерские атаки на Белый дом предпринимались и ранее, однако им никогда не уделялось такого внимания, — передает Газета.ru.

Ранее сообщалось о растерянности в политических кругах Германии из-за неясной позиции Трампа по России.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Сергей Свазовский
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе

Сегодня 22:30
47

Сирия новости 6 января 2017 19.30: дрон США обстрелял жилой район в Идлибе, курды оттеснили ИГИЛ в Ракке

Сегодня 19:30
443

Главные новости 6 января

Сегодня 19:05
512

Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада

Сегодня 18:26
1223

Президент Филиппин бросается в российские объятия назло США

Сегодня 17:21
546
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе

22:30

Член Конгресса США пытался помешать утверждению итогов выборов президента

22:29

Американские СМИ получают большие деньги за лживые статьи о «российской угрозе»

22:13

Полиция задержала стрелка, убившего пять человек в аэропорту Флориды

22:00

Конгресс утвердил итоги выборов президента США

21:54

Сирия: православные в провинции Хомс отметили Рождество и помолились о мире

21:52

Ученые назвали положительные качества матерщинников

21:44

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Флориды, есть погибшие

21:43

Тысячи паломников собрались в Вифлееме в сочельник

21:28

Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках на США «охотой на ведьм»

21:18

Украинский суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

21:15

Учебно-научный центр ВВС РФ получил 20 командных пунктов и систем РЭБ

20:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе
Читать
Закрыть