Вашингтон, 6 января. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения Российской Федерации в кибератаках на США. Об этом сообщает New York Times.

Трамп заметил, что сравнительно недавно КНР взломала 20 миллионов имен государственных служащих в Соединенных Штатах. Однако этот инцидент не привлек какого-либо внимания.

Постоянные обвинения России в кибератаках – не что иное, как политическая охота не ведьм, — полагает республиканец. Трамп добавил, что хакерские атаки на Белый дом предпринимались и ранее, однако им никогда не уделялось такого внимания, — передает Газета.ru.

Ранее сообщалось о растерянности в политических кругах Германии из-за неясной позиции Трампа по России.

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