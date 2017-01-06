Украинский суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

Киев, 6 января. Печерский суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, корабль и другое имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Согласно решению суда от 29 декабря, удовлетворившего ходатайство прокуратуры, Янукович лишился двух гаражей, дома, квартиры, двух машино-мест в полуподземном паркинге и брига, построенного в 2000 году, сообщает «Газета.ру».

Ранее адвокаты Януковича подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Печерский райсуд заслушать показания экс-главы Украины по уголовным делам против него.

Выберите главное событие 2016 года!