Учебно-научный центр ВВС РФ получил 20 командных пунктов и систем РЭБ

Москва, 6 января. В Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) поступило более 20 современных автоматизированных комплексов и систем обучения. Об этом сообщает пресс-­служба Минобороны РФ.

«В учебный процесс введены модули помех «Красуха-2У» и «Красуха-С-С4», автоматизированный командный пункт и модуль разведки из состава комплекса «Москва-1», — говорится в сообщении.

Также ВУНЦ ВВС получил мобильный пункт управления Р-340М, станции радиопомех РБ-312А и автоматизированные системы подготовки боевых расчетов радиоэлектронных комплексов воздушной разведки АСП-101, АСП-50 и АСП-ОН.

Кроме того, в учебно-научном центре были установлены статические тренажеры по вождению грузового автомобиля КамАЗ и лабораторные комплексы по физике, а библиотека учебного центра получила сканеры и 320 ноутбуков.