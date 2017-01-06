Российские саночники выиграли золото и серебро чемпионата Европы 

Москва, 6 января. Россия выиграли одну золотую и одну серебряную медаль на чемпионате Европы по санному спорту в Кенигзее, обеспечив себе второе место в медальном зачете.

Первыми оказались хозяева чемпионата — сборная Германии, завоевавшая три золота, два серебра и две бронзы. Третье место заняли австрийцы, выигравшие серебряную и бронзовую медали.

Обладательницей серебра в четверг стала россиянка Татьяна Иванова. В пятницу российский саночник Семен Павличенко стал двукратным чемпионом Европы, завоевав золотую медаль на соревнованиях.

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