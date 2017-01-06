Главаря ИГИЛ уничтожили в Сирии

Москва, 6 января. Одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в РФ) уничтожили в Сирии. Об этом заявили в Пентагоне.

По данным США, ликвидированного боевика звали Махмуд аль-Исауи. Он был лидером и координатором террористов в Сирии и до перемещения в Ракку поддерживал разведывательную и медиаинфраструктуру ИГИЛ в Фалудже. Террорист также потоки финансов между главарями ИГ.

Аль-Исауи ликвидировали в ходе точечной бомбардировки Ракки 31 декабря, сообщает газета «Известия».

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