Ракетные войска перейдут на цифровые технологии передачи данных к 2020 году

Москва, 6 января. К 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут полностью переведены на цифровые технологии передачи информации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что за последние четыре года РВСН были полностью оснащены станциями спутниковой связи, а также комплексами технического обеспечения цифровых средств связи.

«РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента передачи данных Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

В Минобороны также напомнили, что за минувший год Вооруженные силы РФ получили около 22 тысяч современных средств связи.