Лавров потребовал избегать политизации «химического досье» в Сирии и Ираке

Москва, 6 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро перспективы ближневосточного урегулирования. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«Ж.-М.Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции», — сообщили в МИД РФ.

Лавров, в свою очередь, отметил усилия России по содействию восстановлению палестинского единства и подчеркнул необходимость на деле добиваться возобновления диалога между сторонами конфликта. Российская сторона большое внимание уделяет встрече представителей правительства Сирии и оппозиции в Астане, отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили проблему химоружия и возможные действия Совбеза ООН.

«Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации «химического досье» не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона», — сообщили в МИД РФ.

Конференция по ближневосточному урегулированию пройдет в Париже 15 января. По мнению посла Палестины в РФ Абделя Хафиз, французская инициатива провести конференцию говорит о готовности многих стран признать государство Палестина, сообщает газета «Известия».

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