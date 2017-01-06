Лавров рассказал Эйро о ситуации в Сирии

Москва, 6 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий», — заявили в ведомстве.

Также в МИД РФ отметили, что перемирие в Сирии в целом соблюдается. Оно должно служить переходу к политическому урегулированию.

Выберите главное событие 2016 года!