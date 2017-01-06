Войска ЦВО проведут более 70 антитеррористических учений в 2017 году

Москва, 6 января. В 2017 году в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) состоится более 70 учебных мероприятий по противодействию терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки в 2017 году станет крупное командно-штабное учение, которое состоится в августе. Также запланированы восемь бригадных тактических учений с применением подразделений всех видов и родов войск.

В ведомстве напомнили, что за минувший год в ЦВО состоялись четыре командно-штабных учения различного уровня, а также более 150 командно-штабных тренировок, свыше 300 тактических учений с боевой стрельбой.