Летчики дальней авиации ВКС РФ перевыполнили годовой план по налету

Москва, 6 января. За минувший год летчики Ту-160 и Ту-95МС на 10% увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе, а общий налет экипажей дальней авиации по итогам года составил 20 тысяч часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что средний годовой налет одного экипажа дальней авиации превысил 110 часов, а налет молодых летчиков превысил 160 часов.

Также в Минобороны РФ напомнили, что за минувший год ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-160 и два ракетоносца Ту-95МС, а в 2017 году ожидается очередное поступление пяти модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения.