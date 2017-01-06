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Турция заявила о 21 нарушении перемирия в Сирии
Политика

Турция заявила о 21 нарушении перемирия в Сирии

Сегодня 19:20
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Турция заявила о 21 нарушении перемирия в Сирии

Анкара, 6 января. Представители Турции в российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 21 нарушение перемирия за сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон.

Согласно документу, девять нарушений произошли в Алеппо, еще шесть — в Дамаске, четыре — в Идлибе, в Хомсе и Деръа были зафиксированы по одному нарушению перемирия.

По всем выявленным случаям проводятся разбирательства и принимаются меры для исключения их повторения в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Турция наращивает свою военную группировку в Сирии. По данным газеты «Известия», численность войск, которые участвуют в операции «Щит Евфрата», вырастет с нескольких сотен до 5 тысяч человек. Кроме того, к границе с Сирией переброшены танки и тяжелая артиллерия.

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