Сирия, 6 января. Беспилотник западной коалиции нанес авиаудар по городу Тафтаназ. По данным военных источников, есть жертвы среди мирного населения. Курдские отряды YPG освободили от террористов ИГ* деревню на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и союзные отряды «Хезболлы» обстреляли опорные пункты боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в окрестностях города Мадайа. В результате атаки были нейтрализованы несколько исламистов.

Провинция Латакия

Артиллерийские подразделения правительственных войск атаковали скопление радикалов Свободной сирийской армии (ССА), укрывшихся в районе границы с Турцией в провинции Латакия.

Провинция Алеппо

Интернациональный аэропорт Алеппо принял первый рейс за четыре года. Сообщается, что самолет прилетел из сирийской столицы — Дамаска.

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков-оппозиционеров, расположенных вблизи деревни Аль-Наамания на юге провинции. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Радикалы так называемой «умеренной оппозиции» при поддержке турецкой армии развернули наступление на позиции террористов ИГ. На данный момент идут бои в черте города Аль-Баб.

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ, расположенным в окрестностях деревни Шарифа. В том же районе сирийская армия атакует позиции исламистов при поддержке с воздуха российской авиации. Также российские бомбардировщики атаковали опорные пункты боевиков, укрепившихся в окрестностях города Пальмира, Аль-Байарат и авиабазы Т-4.

Провинция Даръа

Боевики-оппозиционеры обстреляли позиции сирийской армии в районе Даръа аль-Баляд. Артиллерийские подразделения правительственных сил открыли огонь по укреплениям исламистов в предместье Даръа.

Провинция Идлиб

Беспилотник международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанес авиаудар по городу Тафтаназ. По данным военных источников, есть жертвы среди мирного населения, информация уточняется. Также в результате авианалета был ликвидирован полевой командир террористической группировки «Джабхат Фатах аш-Шам»*** и его 15-летний сын.

Провинция Ракка

Курдские отряды народной самообороны (YPG) атаковали позиции террористов ИГ в провинции. Курды освободили от террористов ИГ населенный пункт Аль-Дахлан, расположенный в северном направлении от города Ракка.

Провинция Хама

Незаконное бандоформирование «Уайс аль-Карни», аффилированное с боевиками Свободной сирийской армии, объединилось с группировкой «Джейш аль-Наср».

Ирак

Командование иракских вооруженных сил сообщает, что 16 дивизия захватила ранее подконтрольный террористам ИГ жилкой комплекс Аль-Хадбаа на северо-востоке города Мосул. В результате боев были ликвидировано несколько исламистов.