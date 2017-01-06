Минобороны РФ: в 2016 году Вооруженные силы получили 260 беспилотников

Москва, 6 января. За минувший год в Вооруженные силы РФ поступило 260 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту общее количество БПЛА в ВС РФ достигло двух тысяч единиц, благодаря чему в 2016 году удалось сформировать 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации.

«Современные комплексы БПЛА позволяют эффективно решать широкий круг задач в различных условиях обстановки. Основной задачей является обеспечение выдачи разведывательной информации в реальном масштабе времени в различных условиях обстановки», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны добавили, что все комплексы БПЛА проходят войсковые испытания еще до принятия на вооружение ВС РФ.