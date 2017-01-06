Чешская биатлонистка Коукалова стала лидером гонки на этапе Кубка мира

Прага, 6 января. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира, которая проходила в немецком городе Оберхоф. Спортсменка преодолела дистанцию за 7,5 км за 22 минуты и 28,5 секунды.

Второй к финишу пришла финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, которая уступила лидеру гонки 21,3 секунды, совершив два промаха, третьей — француженка Мари Дорен-Абер (+24 секунды, один промах). Среди россиянок лучший результат продемонстрировала Татьяна Акимова, которая заняла 14-е место. Этап в Оберхофе завершится 8 января.