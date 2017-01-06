FAN-TV Лента новостей
Главные новости 6 января
Политика

Главные новости 6 января

Сегодня 19:05
418

Дайджест новостей за 06.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 6 января.

«Газпром» увеличил заявку на транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. «Газпром» увеличил транзит через Украину в Европу из-за резкого похолодания

Ученый Дэвид Мид заявил о вероятной гибели планеты Земля в октябре 2017 года. Причиной гибели нашей планеты может стать столкновение с планетой Х, более известной под названием Нибиру. Ученые: Земля может быть уничтожена осенью 2017 года

Изъятый с места гибели четырех человек алкоголь не содержит метанола и других опасных для жизни веществ. Появилась новая версия гибели красноярцев после застолья

Американские ученые выяснили, что мужчины, которые выпивают в течение дня 2-3 чашки кофе, гораздо реже страдают от низкой потенции. Ученые выяснили, как кофе влияет на мужскую потенцию

Перешедший на сторону ЛНР украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ превратилась в сборище алкоголиков без оружия, учений и зарплаты. Сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия

Избранный президент США Дональд Трамп распорядился уволить всех послов до инаугурации, которая состоится 20 января. Трамп распорядился немедленно уволить всех послов, назначенных Обамой

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. Дутерте разрешил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы национальной разведки США Джеймса Клэппера, обвинившего канал в деятельности против Соединенных Штатов Америки. Симоньян ответила на обвинения главы национальной разведки США

Украинские националисты требуют запретить Новый год, Деда Мороза и православное Рождество. Ну, Дед Мороз, погоди: как на Украине «отменили» Новый год и Рождество

Жительница Омской области обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которому подверглась еще в новогоднюю ночь. Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 6 января 2017 19.30: дрон США обстрелял жилой район в Идлибе, курды оттеснили ИГИЛ в Ракке

Сегодня 19:30
309

Главные новости 6 января

Сегодня 19:05
412

Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада

Сегодня 18:26
988

Президент Филиппин бросается в российские объятия назло США

Сегодня 17:21
476

Водная блокада Дамаска: населению столицы Сирии грозят эпидемии

Сегодня 16:54
440
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках на США «охотой на ведьм»

21:18

Украинский суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

21:15

Учебно-научный центр ВВС РФ получил 20 командных пунктов и систем РЭБ

20:55

Российские саночники выиграли золото и серебро чемпионата Европы 

20:38

Ракетные войска перейдут на цифровые технологии передачи данных к 2020 году

20:24

Главаря ИГИЛ уничтожили в Сирии

20:19

Лавров потребовал избегать политизации «химического досье» в Сирии и Ираке

20:06

Войска ЦВО проведут более 70 антитеррористических учений в 2017 году

19:54

Лавров рассказал Эйро о ситуации в Сирии

19:53

Более 20 нарушений зафиксировано в Сирии с начала перемирия

19:39

Сирия новости 6 января 2017 19.30: дрон США обстрелял жилой район в Идлибе, курды оттеснили ИГИЛ в Ракке

19:30

Летчики дальней авиации ВКС РФ перевыполнили годовой план по налету

19:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп назвал обвинения России в хакерских атаках на США «охотой на ведьм»
Читать
Закрыть