Главные новости 6 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 6 января.

«Газпром» увеличил заявку на транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. «Газпром» увеличил транзит через Украину в Европу из-за резкого похолодания

Ученый Дэвид Мид заявил о вероятной гибели планеты Земля в октябре 2017 года. Причиной гибели нашей планеты может стать столкновение с планетой Х, более известной под названием Нибиру. Ученые: Земля может быть уничтожена осенью 2017 года

Изъятый с места гибели четырех человек алкоголь не содержит метанола и других опасных для жизни веществ. Появилась новая версия гибели красноярцев после застолья

Американские ученые выяснили, что мужчины, которые выпивают в течение дня 2-3 чашки кофе, гораздо реже страдают от низкой потенции. Ученые выяснили, как кофе влияет на мужскую потенцию

Перешедший на сторону ЛНР украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ превратилась в сборище алкоголиков без оружия, учений и зарплаты. Сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия

Избранный президент США Дональд Трамп распорядился уволить всех послов до инаугурации, которая состоится 20 января. Трамп распорядился немедленно уволить всех послов, назначенных Обамой

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время. Дутерте разрешил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы национальной разведки США Джеймса Клэппера, обвинившего канал в деятельности против Соединенных Штатов Америки. Симоньян ответила на обвинения главы национальной разведки США

Украинские националисты требуют запретить Новый год, Деда Мороза и православное Рождество. Ну, Дед Мороз, погоди: как на Украине «отменили» Новый год и Рождество

Жительница Омской области обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которому подверглась еще в новогоднюю ночь. Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом