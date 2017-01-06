Боевые возможности Ракетных войск РФ будут удвоены к 2021 году

Москва, 6 января. К 2021 году в составе Ракетных войск и артиллерии (РВиА) появятся несколько новых соединений и частей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в РВиА появятся высокомобильные бригады, которые будут оснащены современными и перспективными образцами вооружения, а также специальной военной техникой.

«В составе РВиА будут сформированы три типа высокомобильных бригад: ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями — в 1,5-2 раза выше имеющихся», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, которые позволят осуществить качественное преобразование в численности личного состава РВиА.