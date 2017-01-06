Озеров: Уход «Адмирала Кузнецова» из сирийских вод — акт доброй воли России

Москва, 6 января. Возвращение российской корабельной авианесущей группировки во главе с «Адмиралом Кузнецовым» из сирийских вод — это жест доброй воли России. Такое заявление в пятницу сделал глава Оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

«Решение о том, что авианесущая группировка ВС РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым» в пятницу начнет переход из Средиземного моря в Североморск — это акт доброй воли России в рамках объявленного ранее перемирия», — отметил он.

По словам Озерова, Россия в случае необходимости может использовать самолеты дальней авиации и ракетные крейсеры в Каспийском море. Кроме того, можно использовать российскую военную базу, расположенную в киргизском городе Кант, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что авианосная группа ВМФ РФ с «Адмиралом Кузнецовым», которая выполнила свои задачи в Сирии, направится в Североморск.

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