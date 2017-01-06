Кот-д'Ивуар, 6 января. Вооруженные военнослужащие Кот-д'Ивуара устроили беспорядки и подняли восстание в городах Буака, Далоа и Корого.

Военные требуют повышения зарплат и обвиняют власти страны в невыполнении обещаний. Как сообщают местные жители, военные хорошо вооружены. Свои посты в городах, где происходят бунты, покинули силы безопасности. Мятежники взяли под контроль основные дороги в Буаке, по которым водители грузовиков перевозят товары из Буркина-Фасо и Мали.

Первый бунт вспыхнул во втором по величине городе Кот-д'Ивуара Буаке, его поддержали в Далоа и Корого, сообщает «Газета.ру».

Напомним, в конце 2015 года вооруженные люди напали на деревню в Кот-д'Ивуаре на границе с Либерией и убили по меньшей мере 11 человек, в том числе одного военного, сообщала НСН.

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