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Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада
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Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада

Сегодня 18:26
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Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада

В провинции Дамаск более двухсот боевиков сдались сирийским властям и присягнули на верность президенту Сирии Башару Асаду.

Источник Федерального агентства новостей запечатлел на видео, как в провинции Дамаск около двухсот боевиков, ранее воевавших против Асада, сдались сирийским властям под обязательство прекратить террористическую деятельность. Некоторые из бывших террористов выразили намерение продолжить службу в правительственной армии.

Дамаск: сотни боевиков сдаются властям Сирии и переходят на сторону Асада

Сдача боевиков проходила в населенных пунктах Бейт-Сабер, Бейт-Тиема, к западу от Сасы, а также в населенных пунктах Ханзу и Кафр-Хавр.

Бывшие террористы сдали оружие сирийским компетентным органам, после чего была сформирована колонна для их эвакуации. После ухода боевиков в оставленных ими населенных пунктах началось разминирование.

Часть из сложивших оружие боевиков выразили намерение присоединиться к Хермонскому полку, который был сформирован из раскаявшихся «оппозиционеров» для поддержки Сирийской арабской армии.

После прекращения в этих районах боевых действия к мирному процессу присоединились десятки новых населенных пунктов. На видеозаписи видно, как бывшие боевики держат государственные флаги Сирии в знак того, что они больше не будут воевать со своим народом и сохранят верность родине. В последний раз национальные флаги развевались здесь пять лет назад, еще до начала братоубийственной гражданской войны.

комментарии
Алексей Громов
#сирия #башар асад #перемирие
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