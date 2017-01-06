Guardian: кампания ИГ против шиитов Ирака – это геноцид

Вашингтон, 6 января. Британская газета The Guardian выпустила репортаж о действиях террористической организации ИГ (запрещено в РФ) в Ираке. Автор статьи говорит о том, что действия группировки по отношению к шиитам в Ираке полностью подпадает под данное ООН и другими международными организациями определение геноцида, которое трактуется как преднамеренное и систематическое уничтожение этнической, расовой, религиозной или национальной группы.

Автор статьи подчеркивает, что систематические бомбардировки и обстрелы боевиками ИГ преимущественно шиитских жилых кварталов соответствует этим параметрам. В качестве примера он приводит уничтожение более 300 человек в шиитском районе Багдада в результате обстрела в июле 2016 года.

Автор уверен, что действия ИГ не признаются геноцидом исключительно по политическим мотивам, так как подобное признание повлечет за собой необходимость властей действовать. Однако он также считает этот шаг необходимым для восстановления стабильности в стране.

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