Ученые обнаружили положительное влияние секса на иммунную систему человека

Москва, 6 января. Американские ученые выяснили, что регулярный секс способен укрепить иммунную систему человека.

Кроме того, исследователям удалось установить, что регулярный секс подготавливает женский организм к будущему материнству. По словам ученых, у сексуально активных женщин интенсивно образуются клетки, которые разрушают вторгающиеся в организм микробы, что повышает шансы на беременность и рождение здорового младенца.

Исследователи отмечают, что активная половая жизнь оказывает благотворное влияние на иммунную систему человека, которую можно сравнить с ежедневным приемом витаминов.