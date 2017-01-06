Взбесившаяся катушка устроила апокалипсис на шоссе в США

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Гаррисберг (США), 6 января. Гигантская катушка с кабелем устроила настоящий переполох на автотрассе в США, едва не став причиной трагедии. Катушка вывалилась из кузова грузовика на шоссе в Пенсильвании и покатилась вниз по дороге, навстречу машинам. Инцидент был записан на видеорегистратор одного из автомобилистов.

По счастливому стечению обстоятельств катушка не протаранила ни одну из встречных машин. Достигнув определенной скорости, катушка постепенно начала замедляться, а затем опрокинулась, врезавшись в ограждение. Сведений о пострадавших не поступало.





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