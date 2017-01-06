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Неизвестный пытался сжечь российский флаг в центре Севастополя
Общество

Неизвестный пытался сжечь российский флаг в центре Севастополя

Сегодня 17:44
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Неизвестный пытался сжечь российский флаг в центре Севастополя

Севастополь, 6 января. Неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг в центре Севастополя, выкрикивая оскорбления в адрес российской власти. Хулигана задержали сотрудники частного охранного предприятия.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина набросился на одного из  стражей правопорядка и нанес ему несколько ударов, после чего стал вырываться из рук схвативших его правоохранителей и охранников. Полицейские признались, что впервые за 2,5 года столкнулись со столь агрессивным поведением.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», —  рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Геннадий Плющев
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