Неизвестный пытался сжечь российский флаг в центре Севастополя

Севастополь, 6 января. Неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг в центре Севастополя, выкрикивая оскорбления в адрес российской власти. Хулигана задержали сотрудники частного охранного предприятия.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина набросился на одного из стражей правопорядка и нанес ему несколько ударов, после чего стал вырываться из рук схвативших его правоохранителей и охранников. Полицейские признались, что впервые за 2,5 года столкнулись со столь агрессивным поведением.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.