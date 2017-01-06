Разведка Украины приписала ДНР и ЛНР несуществующую танковую армию

Донецк, 6 января. Агентурная и войсковая разведка Украины заявила о нахождении в Донбассе несуществующей танковой армии, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, министр обороны Украины Полторак заявил, что количество РСЗО составляет более 300 единиц, а танков – 600 единиц.

«Для сведения министерства обороны Украины – это полноценная танковая армия, которой ничего не мешает просто сравнять с землей всю Украину, не сделав ни одного выстрела», — сказал Басурин.

По его словам, взятые из воздуха цифры призваны запугать украинцев и оправдать потери ВСУ.

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