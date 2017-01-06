Украина значительно увеличила отбор газа из-за морозов

Киев, 6 января. Украина увеличила объемы отбора природного газа из подземных хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с резким понижением температуры воздуха. Об этом сообщил пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский.

«Увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим — 100 миллионов кубометров, 83% от текущих мощностей ПХГ достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей», — написал Белявский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в конце ноября суточный объем отбора газа из подземных хранилищ составлял 28 миллионов кубометров.

Ранее сообщалось, что «Газпром» установил новый исторический рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, осуществив поставку 614,6 миллионов кубометров газа за сутки.