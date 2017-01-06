Германия растерялась: Берлин не знает, что Трамп думает о России

Берлин, 6 января. Власти Германии признались, что у них пока нет четкого понимания позиции избранного президента США Дональда Трампа по поводу выстраивания отношений с Россией и другим актуальным политическим вопросам. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер во время пресс-конференции.

«Есть целый ряд важных для нас, для Европы и для Германии, вопросов в области внешней политики и безопасности. О позиции нового американской администрации во главе с Дональдом Трампом по этому списку у нас нет полного представления», — отметил он.

По словам Шефера, в список интересующих Германию вопросов, которые пока что не затрагивал Трамп, включены напряженные отношения с Россией, ситуация в Сирии, кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.