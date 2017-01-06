Президент Филиппин бросается в российские объятия назло США

Известный своими яркими высказываниями президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что российские корабли в любое время могут швартоваться в филиппинских портах. «Мы приветствуем наших русских друзей. Вы можете швартоваться здесь в любое время и для любых целей — для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы нас защитить», — цитирует слова Дутерте Reuters.

Так Дутерте отреагировал на заявление российского посла Игоря Ховаева о готовности Москвы поставлять Филиппинам оружие. Также появилась информация, что Дутерте посетил российские военные корабли, находящиеся в порту Манилы, известно и о предстоящем визите президента Филиппин в Россию весной 2017 года.

Ранее президент Филиппин заявлял о планах строить независимую внешнюю политику, а также выдворить из страны американских военных.

К столь бурным изъявлениям дружбы к России со стороны президента Филиппин стоит относиться с осторожностью, отметила в комментарии Федеральному агентству новостей старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева.

«Общая ситуация сейчас такова, и мы все это видим, что ломаются какие-то устоявшиеся тенденции в международных отношениях, в том числе и в Юго-Восточной Азии, — отметила востоковед. — Все сейчас ожидают, какова будет политика нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, поскольку, судя по тем заявлениям, которые он делает, эта политика должна измениться. Измениться, может быть, не по своей конечной цели, но по тактическим задачам и методам, которыми Трамп будет пользоваться. Вы понимаете — тут главное — это противостояние США с Китаем, но вот как Трамп будет осуществлять эту политику на практике, пока никто не знает».

Одновременно с этим в мире появились новые тенденции, направленные на усиление национальной государственной политики отдельных стран, в частности, в Юго-Восточной Азии, отметила эксперт, по словам которой особенно ярко это заметно в отношении Филиппин.

«На Филиппинах к власти пришел очень неоднозначный, нехарактерный для этой страны политик, который определенно выражает эту новую тенденцию, — отметила собеседница ФАН. — Но его яркие и порой неожиданные заявления пока надо воспринимать с осторожностью. Потому что заявления заявлениями, но кроме президента в стране есть и другие силы. Есть филиппинские военные, которые на протяжении последних трех десятков лет очень плотно сотрудничали с американцами, есть бизнес, есть другие политические круги, всё это, конечно, серьезно корректирует позицию первого лица, и это надо учитывать».

Однако, как бы ни относиться к заявлениям Дутерте, похоже, безраздельному доминированию Соединенных Штатов в этом регионе наступает конец, отметила эксперт.

«Мы видим совершенно определенную тенденцию руководства Филиппин отойти от односторонней ориентации на Соединенные Штаты. А Филиппины — это не просто партнер — это давний, в том числе военный союзник США еще по Манильскому договору (СЕАТО — Организация договора Юго-Восточной Азии 1954 года — прим.). А сейчас Дутерте явно демонстрирует намерение отойти от односторонней ориентации на США, диверсифицировать отношения, в том числе в военной области. Но сейчас пока, мне кажется, к этому надо относиться как к возможной тенденции, а вот что из этого получится — еще надо посмотреть», — отметила Елена Фомичева.